Kindergarten Ramsla wieder in Betrieb

Der Paulinenstift von Ramsla hat am 2. Januar wie erhofft pünktlich 6.30 Uhr seine Pforten im Übergangsquartier geöffnet. Die Eltern von neun Kindern brauchten letztlich am 2. Januar die Betreuungsdienste des Kindergartens. Das waren etwas weniger als erwartet.

Noch zwei Mal nach dem großen Umzug am vergangenen Montag machten sich Erzieherinnen und Freiwillige im Dorfgemeinschaftshaus zu schaffen, um dessen Räume unterm Dach und die Ausstattung auf die Kinderbetreuung vorzubereiten. Am Donnerstag war das Wichtigste geschafft. Auch das Telefon hat eine Rufumleitung bekommen, so dass der Kindergarten unter seiner bekannten Nummer telefonisch erreichbar ist.

Die Kinder hatten tatsächlich keine ernsthaften Probleme mit dem Übergangsquartier. Sie kennen die Räumlichkeiten unterm Dach des Dorfgemeinschaftshauses und den Weg dort hin bereits vom regelmäßigen Sporttreiben. Das Wiedersehen mit den Freundinnen und Freunden nach der Feiertagsschließzeit sorgte zusätzlich dafür, dass der ungewöhnliche Ort schnell in den Hintergrund trat. Auch die Eingewöhnungsphase eines Kindes kann wie geplant stattfinden.

Familien aus dem ganzen Nordkreis bereiteten den Erzieherinnen am zweiten Tag des neuen Jahres eine weitere Überraschung. Sie folgten dem Spendenaufruf von Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß und brachten am Donnerstag Spielzeug in den Kindergarten. Darunter befanden sich beispielsweise ein großer Kaufmannsladen und ein hölzernes Schaukelpferd für Kleinkinder. Alle diese Spielzeuge wurden von den Mädchen und Jungen auch sehr schnell in Besitz genommen, weiß Erzieherin Daniela.

Hintergrund des Aufrufes war die Erkenntnis, dass sich die Einrichtung doch von den meisten Ausstattungsgegenständen trennen muss, die am Sonntag dem Rauchgas ausgesetzt waren. So meldeten sich auch alle Kindereinrichtungen der Region und boten den Ramslaern Hilfe an. Ramslas Kindergarten-Betreiber Trägerwerk Soziale Dienste (TWSD) hat signalisiert, dass er für Neuanschaffungen sorgen wird.

Gute Dienste leistete bereits am ersten Tag ein Wickeltisch, den eine Mitarbeiterin der Landgemeinde-Verwaltung zur Verfügung gestellt hatte. Das jüngste Mädchen der Einrichtung kam am Donnerstag in den Kindergarten und brauchte ihn folglich auch.

Wenn am kommenden Montag alle 25 Kinder nach dem Jahreswechsel in den Kindergarten zurückkehren, dann will das Team Jüngere und Ältere räumlich trennen. Zu groß würde das Gewimmel der Mädchen und Jungen im größeren der beiden Räume unterm Dach. Auch ein Schallschutz-Provisorium muss wohl her. Bereits neun Kinder machten das am Donnerstag erfahrbar. Doch für solche Themen besitzen die Ramslaer die nötige Improvisationskunst. Das zeigt beispielsweise ein schnell angepasstes Sicherheitsgitter am sonst ungesicherten Treppenaufgang.

Der Paulinenstift Ramsla war am Sonntag von einem Brand betroffen (wir berichteten). Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden. Das Rauchgas hatte die Räumlichkeiten im Erdgeschoss jedoch unbenutzbar gemacht. Jetzt wird zunächst ein Gutachter wegen der Schadensregulierung erwartet. Derweil wird die Landgemeinde Angebote für die notwendigen Reparatur- und Renovierungsarbeiten einholen. Wann der angestammte Paulinenstift Ramsla wieder nutzbar ist, steht deshalb noch nicht konkret fest.