Kindergarten-Sanitärtrakt in Mellingen wieder auf der Liste

Mit den Stimmen aller acht anwesenden Abgeordneten sowie der von Bürgermeister Eberhard Hildebrandt beschloss der Mellinger Gemeinderat am Dienstagabend seinen Haushalt für 2020. Diskussionsbedarf gab es kaum: Der Hauptausschuss hatte vorab schon alle wichtigen Fragen geklärt, weitere zum Etat des Kindergartens beantwortete Joachim Schmidt vom Trägerwerk Soziale Dienste (TWSD). Der Haushalt kommt ohne Erhöhung von Steuersätzen oder Gebühren aus, die Pro-Kopf-Verschuldung der Mellinger sinkt von 258 auf 182 Euro.

Der Vermögenshaushalt hat einen Umfang von 1.507.354 Euro. Allein 1,3 Millionen fließen in das wichtigste Investitionsprojekt: den lange ersehnten Bau einer neuen Mehrzweckhalle auf der Grünfläche östlich des Ilmtal-Hotels im Gewerbegebiet. Zwar steht der endgültige Betrag der dafür fließenden Städtebau-Fördermittel noch nicht fest, aber der Freistaat Thüringen genehmigte der Gemeinde bereits den sogenannten „förderunschädlichen Vorhabenbeginn“. Die Ausschreibung für das erste Los, den Rohbau, erfolgt im Januar – je nach Wetterlage wäre sogar schon ein Baubeginn im Februar denkbar.

Ein Posten, der durch mehrere Haushaltsjahre wanderte, ist auch diesmal wieder mit dabei: 25.000 Euro für die Sanierung der Toilettenanlage im Kindergarten. „Wir haben bisher keine Handwerksfirma dafür gefunden“, so Hildebrandt. „Aber wir sind zuversichtlich, dass es in diesem Jahr klappt.“ Auch für eine Feuerwehr-Drehleiter, welche die Mellinger dem Kreis Weimarer Land gebraucht abkaufen und im Dorf stationieren wollen, gibt es einen Haushaltsposten.

50.000 Euro investiert die Gemeinde in eine ihrer wichtigsten Immobilien: Die Gaststätte am Sportplatz auf der Burg soll einen Wintergarten-Anbau erhalten. „Damit erhöhen wir die Kapazität für die kalte Jahreszeit“, so Hildebrandt. „Der Pächter hat sich in drei Jahren einen guten Ruf erarbeitet, der Zulauf ist da.“

5000 Euro Planungskosten sind für die Neugestaltung der Dorfmitte im Ortsteil Köttendorf vorgesehen. „Bisher fehlte dort ein richtiger Ortskern“, so Hildebrandt. Der soll ab 2021 entstehen, wenn die Gemeinde auf den von ihr gekauften Flächen einen verfallenen Garagenkomplex abreißen lässt und stattdessen einen naturnahen, begrünten Spielplatz in Nachbarschaft zum Vereinshaus baut.