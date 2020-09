„Allerlei von Farben“ erzählt die zu den Interkulturellen Wochen auf allen Etagen des Mehrgenerationenhauses Bürgerzentrum in Schöndorf entstandene Ausstellung, die am Montag im Beisein von Oberbürgermeister Peter Kleine eröffnet wurde. Zwölf Kinder aus den Malkurs von Natalja Didenko stellen sich der Öffentlichkeit erstmals vor. Korrespondierend dazu präsentiert die Kursleiterin in einem der Räume eigene Arbeiten. Die seit 1998 in Weimar lebende Künstlerin führt den Betrachter mit ihren Ölbildern in den Wald, zeigt von Grün, viel Licht und Blumen erfüllte Natur. „Promenade durch den Wald“ sind Natalja Didenkos Arbeiten überschrieben. Mit den Ausstellungen beteiligt sich der Förderverein Schule der Phantasie an den Interkulturellen Wochen. Julia Wick (Gitarre und Gesang) umrahmte die Vernissage musikalisch. In ihrem Kindermalkurs, den Natalja Didenko seit etwa sieben Jahren gibt, treffen sich Kinder verschiedener Nationen zwischen 6 und 13 Jahren in der Schule der Phantasie zum Malen. Mit der Kursleiterin probieren sie verschiedene Techniken aus, von Tuschemalerei über Drucken und Falten bis zur Arbeit mit verschiedenen Materialien wie Wachs und Kreide. Doch besonders schätzen die Kinder auch den Austausch untereinander und beflügeln sich gegenseitig mit neuen Ideen und ihrer Phantasie. Aus ihren vielen Arbeiten musste eine Auswahl getroffen werden, berichtet Antje Ungermann, Vorsitzende des Fördervereins Schule der Phantasie, „andernfalls wäre die Ausstellung aus allen Nähten geplatzt“. Sie sei begeistert von der Vielfalt der Arbeiten.