Spendenübergabe vom Inner Wheel Club und dem Klenke-Quartett an Live Music Now, v.l.: Birgit Matthias (Inner Wheel Club), Tanja Merk (Präsidentin Inner Wheel Club Weimar), Adelheid Wiegering und Jayne Obst (beide Live Music Now) sowie Beate Hartmann (Klenke Quartett)

Kindern den Zugang zu klassischer Musik erleichtern

Eine großzügige Spende überreichte der Inner Wheel Club Weimar dem Verein Live Music Now. Aufgestockt wurde die Summe vom Klenke-Quartett, so dass an Jayne Obst und Adelheid Wiegering, Live Music Now, insgesamt 650 Euro übergeben werden konnten. Mitte Januar hatte das Klenke Quartett in Zusammenarbeit mit der Frauenvereinigung Inner Wheel Club in der Notenbank ein Beethoven-Konzert für Kinder gegeben und zusammen mit dem Musikpädagogen Raphael Amend vermittelt, wie man „Beethoven fühlen“ kann. Gemeinsames Ziel aller Beteiligten war es, im digitalen Zeitalter das konzentrierte Zuhören der Kinder zu verbessern und ihre „Ohren aufzuschließen“, um sie an klassische Musik heranzuführen. Eine Teilhabe an dem kulturellen Gut der Musik sollte allen Menschen offen stehen und kann vor allem durch den Zugang zu Konzerten, dem Erlernen von Instrumenten oder dem Studium der Musik ermöglicht werden. 400 Euro konnte der Inner Wheel Club Weimar als Spende über die Vergabe von Freikarten in Schulen und Kindereinrichtungen vergeben, und das Klenke Quartett hat mit dem Einnahmenüberschuss in Höhe von 250 Euro die Gesamtspendensumme auf 650 Euro erhöht. Gleichzeitig haben die Stadtwerke Weimar als Sponsor das Konzert und die bildkünstlerisch begleitenden Arbeiten der Kinder großzügig unterstützt.