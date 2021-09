Kindersachen-Börse am Samstag in Kromsdorf

Kromsdorf. Im Kromsdorfer Kulturhaus können junge oder werdende Eltern am Samstag wieder günstig aus zweiter Hand einkaufen.

Der Elternbeirat des Kromsdorfer Kindergartens „Rappelkiste“ veranstaltet seine traditionelle Kinder-Kleiderbörse diesmal am Wochenende: Die Türen des Kulturhauses stehen am Samstag, 11. September, von 10 bis 13 Uhr offen. Zu erstehen gibt es wie immer „alles rund um’s Kind und alles, was rollt“, so die Ankündigung. Den Großteil machen auch diesmal Second-Hand-Kleidungsstücke in den Größen 50 bis 182 aus. Das Mitbringen einer leeren Tüte für die Einkäufe wird angeraten, es gilt zudem ein Hygiene-Konzept mit Maskenpflicht und Abstandsgebot.

www.rappelkistekromsdorf.lima-city.de