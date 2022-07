Kindertageteam spendet für Kijula

Weimar. Mit 2500 Euro unterstützt das Kindertageteam der Johanneskirche die Weimarer Kijula-Wohngruppe.

Auch die Kinder-und Jugendland gGmbH ist dieser Tage vor besondere finanzielle Herausforderungen gestellt, etwa durch gestiegene Lebensmittelpreise und Energiekosten, die manche dringend notwendige Anschaffung gerade unmöglich machen. Da kommt jede Spende und Unterstützung mehr als zur rechten Zeit.

Umso größer war die Freude in der Weimarer Wohngruppe des gemeinnützigen Trägers, als eine Abordnung des Kindertagteams der Johanneskirche hier eine Spende in Höhe von 2500 Euro überbrachte und damit den Austausch einiger in die Jahre gekommenen Möbel ermöglicht. Die Freude bei den Kindern und dem Betreuerteam war gleichermaßen groß. Die Wohngruppe bedankte sich mit einer gemütlichen Kaffeerunde bei den Gästen, auch für die netten Gespräche.