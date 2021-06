In den Schatten von Goethe und Schiller laden die Bündnisgrünen zum Kindertag auf den Theaterplatz ein.

Kindertags-Aktion der Landes-Grünen in Weimar

Weimar. Zum internationalen Kindertag lädt der Landesverband der Bündnisgrünen am Dienstagnachmittag auf den Theaterplatz ein.

„Kinder in die Mitte der Politik“ heißt eine Mitmach-Aktion, mit der die Thüringer Grünen zum internationalen Kindertag am Dienstag, 1. Juni, auf den Weimarer Theaterplatz einladen. Die Aktion von 14 bis 15 Uhr soll unter Einhaltung der Corona-Regeln für alle Passanten offen sein und unter anderem die Aufnahme der Kinder-Rechte in die Verfassung thematisieren. Vor Ort sein wird Ann-Sophie Bohm, die Sprecherin des bündnisgrünen Landesverbandes.