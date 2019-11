Die Kinder Universität Weimar ruft am Mittwoch, 27. November, an der Bauhaus-Universität zur dritten Vorlesung im aktuellen Wintersemester.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinderuni befasst sich mit Thema Frieden

Über das Thema „Schalom, Salem Aleikum, Friede sei mit Dir!“ wird Marina Bykova, Projektmanagerin des Erfurter Vereins „Culture goes Europe“, am Mittwoch zur dritten Wintersemester-Vorlesung der Kinderuni Weimar sprechen. Mit ihren jungen Studierenden dreht sich der Nachmittag um folgende Fragen am: „Gibt es gute Kriege und schlechten Frieden?“, „Wer sorgt sich um den Frieden in der Welt?“ und „Können wir Frieden lernen und verlernen?“

Marina Bykowas Verein bereitet unter anderem junge Menschen auf eine Tätigkeit im Europäischen Freiwilligendienst vor. Zu ihrer Motivation sagt die auf Konfliktmanagement spezialisierte Dozentin: „Ich würde gern eine neue Generation ermutigen, gemeinsam Konflikte und Kriege zu beenden, um in Liebe und Frieden zu leben.“

Die Vorlesung kostet 1 Euro pro Kind, Kurzentschlossene können gern ohne Anmeldung kommen.

Mittwoch, 27. November,16 Uhr; Bauhaus-Uni, Hörsaal A, Marienstraße 13C; www.kinderuni-weimar.de