Kinderuni diesmal mit der Weimarer Amtstierärztin

Um Tiere und Lebensmittel geht es in der zweiten Vorlesung des aktuellen Semesters der Weimarer Kinderuniversität. Am Mittwoch, 26. April, ab 16 Uhr, spricht die Amtstierärztin der Stadt Weimar, Madeleine Spielvogel, im Hörsaal A der Bauhaus-Universität zum Thema „Honig, Milch und Fisch – wie kommt alles auf den Tisch?“ Dabei widmet sie sich unter anderem den Fragen, was tierische Produkte sind und wo sie herkommen. Worauf muss man bei Tierprodukten achten? Wie viel tierischer Aufwand steckt in einem Schulbrot?

Auf die Frage, warum sie eine Vorlesung an der Kinderuni hält, antwortet die Veterinärin: „Vor meinem Studium habe ich fünf Jahre im Zoo Leipzig gearbeitet. Dort habe ich viele Führungen mit Kindern gemacht. Wissbegier und Leidenschaft, mit der Kinder lernen und nachfragen, haben mich damals schon beeindruckt. Und ich denke, es ist wichtig, die Themen, die vielleicht nicht in der Schule vermittelt werden, an anderer Stelle an interessierte Kinder weiterzugeben.“

Zu den kostenlosen Vorlesungen sind Kinder ab 8 Jahren eingeladen, freie Plätze sind noch vorhanden. Anmeldung und Informationen auch online.

www.kinderuni-weimar.de