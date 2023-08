Kinderzirkus schlägt am Kirchberg auf

Weiden. Der Kinderzirkus „Tasifan“ und die fünfte Auflage des örtlichen Poetry Slam präsentieren sich am 12. August bei „Willkommen in Weiden“.

Die eine oder andere Zugabe haben sich das Festival „Expedition Weiden“ und ihr Vorgänger, das Kunstprojekt am Kirchberg, in der Vergangenheit bereits verdient. In diesem Jahr kommt die Zugabe im kleinen Buttelstedter Ortsteil ganz planmäßig daher. Nach der „Expedition“, die vom 18. Juni und 8. Juli mit einer Ausstellung und Musik über die Bühne ging, heißt es an diesem Samstag, 12. August, nun „Willkommen in Weiden“.

Der Weimarer Kinderzirkus „Tasifan“, der schon seit einigen Jahren Sommer-Gast im Dorf ist, richtet seit Montag in Weiden wieder eine Ferienprobenwoche für Kinder Weimar aus. Die fertige Inszenierung ihrer künstlerischen Zirkusvorstellung präsentieren sie am Samstag um 17 Uhr auf dem Weidener Spielplatz. Jedermann, der möchte, kann zuschauen. Sollte das Wetter trotz anders lautender Vorhersagen für ein Open Air nicht mitspielen, tritt „Tasifan“ in der Weidener Scheune Nr. 4 auf.

In den Vorjahren war die Weidener Zirkuswoche noch Bestandteil der örtlichen Kunst-Expedition. „Diesmal lagen der geplante Festivaltermin und die zweite Ferienhälfte, in der „Tasifan“ bei uns ist, allerdings zeitlich so weit auseinander, dass wir zwei Veranstaltungen daraus gemacht haben. Von der Idee her werden sie trotzdem weiterhin zusammen gedacht“, sagt die Wahl-Weidenerin Astrid Krause, die zum Tasifan-Team gehört und für den Zirkus die Brücke ins Dörfchen baute.

Ebenfalls von der „Expedition“ zu „Willkommen in Weiden“ rückt nun der „WeidenSlam“. Die fünfte Auflage des Poetry Slams im Dorf findet am Samstag um 20 Uhr in der Scheune am Haus Nr. 4 statt. Die Moderation übernimmt einmal mehr der aus Weiden stammende Levin Simmet, der sich als wortreicher Poet bei solchen Wettbewerben schon über Thüringen hinaus einen Namen gemacht hat.