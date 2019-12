Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kino als Dank für Blankenhains Grundschüler

Kinoatmosphäre herrschte jetzt im Schloss von Blankenhain. Die Grundschüler der Lindenschule Blankenhain bekamen in vier Durchgängen ihre versprochene Leinwand-Belohnung. Diese hatten sich die Mädchen und Jungen verdient, weil sie am 1. November dieses Jahres dem Aufruf des Fotografen und sachkundigen Bürgers im Sozialausschuss des Stadtrates, Stefan Eberhardt, und der Stadt Blankenhain folgten und gemeinsam ihre Stadt sauberer machten. Unter dem Kürzel „MSM – Machen statt meckern“ trugen die Grundschüler in nur gut zwei Stunden rund 750 Kilogramm Müll an den Straßen der Lindenstadt zusammen.

An den vier Kinotagen, welche die Stadt Blankenhain nun im Schloss für die rund 180 Kinder ausrichtete, gab es tolle Weihnachtsfilme zu sehen. Darunter war zum Beispiel auch „Der Grinch“. An einem der Tage kam auch Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer ins Schloss und bedankte sich mit Stefan Eberhardt noch einmal bei den Kindern.

Als bleibende Erinnerung hatten die beiden eine große Collage vom Tag der „MSM-Aktion“ im Gepäck. Diese haben sie gerahmt der Schule überreicht. Anschließend konnten die Kinder mit heiß begehrten Süßigkeiten in die anstehenden Weihnachtsferien starten.