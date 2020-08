Das CineStar im Atrium nimmt am 27. August den Betrieb wieder auf.

Weimar. Zum Auftakt nach dem Lockdown läuft am 27. August als erster Film „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“

Kino im Atrium wieder in Betrieb

Mit „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“ nimmt das CineStar im Atrium am Donnerstag, 27. August, um 14.15 Uhr den Spielbetrieb wieder auf. Als zweiter Film nach dem Lockdown läuft „Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise“ ab 14.45 Uhr. Er erlebt 16.30 Uhr eine weitere Aufführung. Um 17 Uhr wird „Max und die Wilde 7“ gezeigt. Die Uhrzeiten gelten für die ganze Spielwoche bis einschließlich 2. September. Das CineStar in der Schützengasse startet am Mittwoch, 26. August, ab 19.30 Uhr mit „Tenet“ wieder durch (unsere Zeitung berichtete).