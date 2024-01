Kino im Weimarer Seebach Stift

Weimar Seebach Stift zeigt ein Filmdrama mit Corinna Harfouch. Zuvor gibt es einen Gottesdienst in dem besonderen Altenheim.

Im Seebach-Stift startet das Veranstaltungsjahr mit einem evangelischen Gottesdienst am Donnerstag, 4. Januar, 10.30 Uhr, mit Pfarrer Sebastian Kircheis. Das Filmdrama „Lara“ läuft am Montag, 8. Januar, 16 Uhr, im Seebach-Stift. Darin ringt Corinna Harfouch als 60-jährige Lara Jenkins mit Alter und Einsamkeit. Am Sonntag, 14. Januar, können Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste lauschen, wenn Schüler des Deutschen Tonkünstlerverbands Thüringen um 16 Uhr ein Konzert geben. Damit bereiten sich die Jugendlichen auf den Wettbewerb „Jugend musiziert“ vor. Am Tag darauf steht ein „Chaplin Abend“ an. Stummfilmpianist Richard Siedhoff spielt am Klavier zum Film „Charlie Chaplin Comedies“ von 1916. Der Eintritt ist stets frei, doch Spenden sind willkommen.