In der Dorfkirche St. Bonifatius bittet die Kirmesgesellschaft am Samstagabend zum Kirchweih-Gottesdienst.

Bechstedtstraß. Nach mehreren Jahren Pause wird das Traditionsfest im Grammetal-Dorf am Wochenende wieder gefeiert.

Kirmes-Comeback in Bechstedtstraß

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirmes-Comeback in Bechstedtstraß

Die Kirmes in Bechstedtstraß lebt wieder auf: Nach mehreren Jahren Pause haben sich acht Pärchen gefunden, die das Traditionsfest am kommenden Wochenende auf die Beine stellen wollen. Partner sind der Kinder- und Jugendverein Grammetal sowie die beiden Wirte der Gemeindeschenke, Steve Sieder und Christoph Mulik. Der Burschenvater Tobias Wehr ist ein Kirmes-Urgestein und zieht mit einigen anderen älteren Aktiven die organisatorischen Fäden. Nach der Ständchenrunde schmückt die Kirmesgesellschaft am frühen Samstagnachmittag den Saal der Gemeindeschenke.

Programm

Samstag, 16. November, 9 Uhr: Ständchen. 18.30 Uhr: Gottesdienst. 20 Uhr: Kirmestanz mit DJ Mario und DJ Christian. Sonntag, 17. November, 10 Uhr: Frühschoppen und Kindertanz.