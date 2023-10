Kirmes-Spaß am Wochenende in Hetschburg

Hetschburg. Am Samstag und Sonntag erlebt das Dorf seinen traditionellen gesellschaftlichen Herbst-Höhepunkt.

Der Saal der Gaststätte „Zum Lindenbaum“ ist am Wochenende einmal mehr Mittelpunkt der Hetschburger Kirmes. Die startet traditionell am Freitag, 20. Oktober, mit dem Anbringen des Fichtenschmucks durch die Kirmesgesellschaft und dem anschließenden Stiefeleintrinken. Am Samstag, 21. Oktober, spielt „Mixed 5“ zum Kirmestanz auf – Einlass ab 19 Uhr, Konzert 21 Uhr, Eintritt 10 Euro. Wer mit Kirmes-T-Shirt erscheint, bekommt einen Schnaps gratis. Am Sonntagvormittag startet die Kirmesgesellschaft nach dem morgendlichen Aufräumen zur traditionellen Ständchen-Tour, dann geht es ab 15 Uhr mit dem Kindertanz weiter – Clown „Krauti“ sorgt für Unterhaltung. Der Eintritt kostet hier 3 Euro, für alle bis 14 Jahre ist er frei.