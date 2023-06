Die Umpferstedter Kirmes (hier ein Bild von 2019) geht ab Freitag in eine neue Runde.

Kirmes-Spektakel in Umpferstedt

Umpferstedt. Das Programm startet am Freitagabend.

Mit Hochdruck laufen die Vorbereitungen für die Umpferstedter Kirmes, die am Freitag, 30. Juni, beginnt: Gottesdienst (18 Uhr), Umzug mit befreundeten Kirmesgesellschaften sowie dem Spielmannszug Mellingen (19.30 Uhr) und Tanz mit „Crazy“ (20 Uhr) stehen auf dem Plan. Am Samstag geht es auf Ständchen-Tour. Es folgt am Abend ein Umzug mit den Umpferstedter Vereinen sowie Tanz mit „Da Capo“. Der Sonntag hält einen Frühschoppen und ab 15 Uhr den Kindertanz bereit.