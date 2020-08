Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirmesgottesdienst auf Abstand

Der Verzicht auf ein Kirmesfest wiegt in Kleinobringen schwerer als in manch anderem Dorf. So wollte sich die Kirmesgesellschaft zumindest die Erinnerung an das corona-bedingt ausfallende Fest bewahren. Auf Abstand und unter freiem Himmel kamen die Mädels und Burschen auf dem Plan mit Pastorin Sabine Hertzsch und dem Posaunenchor zum Kirmesgottesdienst zusammen. Auf dem Gelände, auf dem im Vorjahr noch die Folgen des Dauerregens beseitigt werden mussten, lag diesmal brütende Hitze. Trotz der Absage ausgelassener Feiern konnte die Kirmesgesellschaft mit Casey Eisenmenger und Willi Wiedemann zwei Neulinge in ihren Reihen begrüßen.