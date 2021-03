Kirmestänze im Nordkreis des Weimarer Landes abgesagt

Berlstedt. Fast zwei Stunden dauerte das Frühjahrsgespräch der Kirmesvereine im Nordkreis mit dem Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, Thomas Heß (CDU). Erstmals ging es als Video-Konferenz über die Bühne. Wichtigstes Ergebnis: Keiner der zehn Vereine plant in diesem Jahr eine klassische Kirmesfeier. Einige erwägen, je nach Entwicklung der Corona-Situation eine Ständchen-Runde durchs Dorf. Zugeschaltet war der Leiter des Ordnungsamtes, Torsten Schorcht.

Denn es ging auch um die Plakatierung, zu der die Landgemeinde aktuell eine einheitliche Satzung erarbeitet – bisher gelten die Einzelsatzungen der früheren Gemeinden. Sie alle verbieten Plakate an Laternenmasten, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrt von Buttelstedt. Das soll so bleiben. Auf Zustimmung stieß der Vorschlag, an mindestens drei Durchfahrtstraßen wichtiger Orte (Berlstedt, Buttelstedt, Schwerstedt) große Plakatierungswände aufzustellen, die alle Kirmesvereine nutzen können.