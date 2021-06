Die von Jens Riederer kuratierte Sonderausstellung im Kirms-Krackow-Haus zur Teekultur erinnert an einen beliebten Brauch zu Zeiten der Klassiker.

Kirms-Krackow-Haus in Weimar öffnet wieder

Weimar. Die neue Sonderausstellung zur Teekultur ist mit Öffnung des Hauses nach dem Lockdown von Freitag an zu sehen.

Das Kirms-Krackow-Haus startet am Freitag, 11. Juni, in die Saison. Neben der Dauerpräsentation historischer bürgerlicher Wohnräume ist dort die Sonderausstellung „Gesellige Teekultur in Weimar um 1800“ zu sehen.

Die Ausstellung zur Teekultur zeichnet nach, wie der Tee nach Europa kam, wie er sich auf dem Kontinent verbreitete. Im Mittelpunkt steht das Phänomen der Teegesellschaften im Weimar der Goethezeit. Die von Jens Riederer kuratierte Ausstellung ist eine Kooperation der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit der Klassik-Stiftung Weimar. Öffentliche Führungen gibt es freitags um 16 und sonntags um 11 Uhr.

Geöffnet: Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag/Sonntag 11 bis 17 Uhr