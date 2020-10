Die Zufahrt zum Baugebiet am Kirschberg nimmt Gestalt an.

In zwei Wochen will der Quartierentwickler BPD Immobilien GmbH dort Grundsteinlegung feiern. Das Quartier auf dem Gelände des einstigen Weimarer Schlachthofs zählt derzeit zu den größten Bauvorhaben in Mitteldeutschland. Es soll 500 Miet- und Eigentumswohnungen sowie unter anderem ein Ärztehaus, eine Pflegeeinrichtung und einen Nahversorger umfassen.