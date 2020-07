Blankenhain. Der Blankenhainer Stadtrat tagt in dieser Woche mit einem umfangreichen Programm.

Kita-Neubau auf der Tagesordnung

Es könnte ein langer Abend im Schloss-Saal werden: 21 Punkte umfasst allein der öffentliche Teil der Sitzung, zu welcher sich der Blankenhainer Stadtrat am Donnerstag, 9. Juli, um 18.30 Uhr trifft. Unter anderem steht der Neubau der Kindertageseinrichtung auf der Tagesordnung. Die Ideen der Stadt, das bisherige Grundstück zu verlassen und einen Neubau in Nachbarschaft des Schießplatzes zu errichten, waren in einer Einwohnerversammlung auf Kritik gestoßen – nunmehr geht es neben dem eigentlichen Projekt um Preisgericht, Sachverständige und Vorprüfer für den dazugehörenden Architekten-Wettbewerb.

Ebenfalls zum Beschluss liegt den Stadträten ein Satzungsentwurf vor, der die Aufwandsentschädigung der in besonderen Positionen tätigen Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren regelt. Weniger Diskussionen dürfte es geben, wenn die Stadt ihre Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aufhebt.

Weiterhin geht es um diverse Auftragsvergaben, unter anderem für die LED-Umstellung der Straßenlampen sowie das Installieren von W-Lan-Hotspots an diversen Punkten der Lindenstadt. Die Linke-Fraktion hat zudem ein Konzept zur Anpassung der Stadt an die Erfordernisse des Klimawandels angeregt (unsere Zeitung berichtete).