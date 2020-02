Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

KKV schießt nur mit Worten

„Auf einer Safari kann man viel erleben. Begegnungen mit exotischen Tieren, sensationellen Landschaften und tollen Menschen machen einen solchen Ausflug unvergessen“, sagt Winfried Kraus. Sein Wissen bezog der Präsident des Kromsdorfer Karneval-Vereins allerdings nicht aus erster Hand. Fernseh-Erfahrungen genügen ihm in diesem Punkt.

Dass auch andere nicht extra zu einer beschwerlichen Fahrt nach Afrika aufbrechen müssen, um dieses Erlebnis zu teilen, dafür will in seiner 49. Saison der KKV sorgen. Unter dem Motto „Auf Safari“ gehen die Karnevalisten des Kromsdorfer Karneval-Vereins auf solch eine Reise im örtlichen Kulturhaus.

Schüsse mit dem Fotoapparat sind erlaubt, doch scharf geschossen wird nur mit Worten. Den großen Tieren aus der Politik lauern die Narren auch auf, allerdings nicht mit den ganz großen Geschützen. „Die Irrungen und Wirrungen bekommt man schließlich schon den ganzen Tag um die Ohren“, so der KKV-Präsident.

Natürlich wird auch wie bei einer richtigen Safari auf gute Verpflegung und reichlich zu trinken aus der Safariküche geachtet. Das Besondere am Kromsdorfer Karneval: Jeder Veranstaltung mit Programm wird von Livemusik begleitet. Seit über 20 Jahren können die Kromsdorfer dabei auf die Schützenhilfe der Partyband „Passat“ bauen.

Die Vorbereitungen laufen seit dem vergangenen Sommer. Die Generalprobe ist bereits über die Bühne gegangen. Insbesondere ist Kraus auf die Nachwuchsabteilung stolz, die der Verein in den vergangenen Jahren aufbauen konnte und nun mit eigenen Kräften betreut. Über 40 Kinder und Jugendliche wirken inzwischen beim Kromsdorfer Karneval mit.

Die erste KKV-Veranstaltung kommt zumindest auf der Bühne ohne Karnevalisten aus. Am Freitag, 14. Februar, steigt ab 21 Uhr im Kulturhaus eine 80/90er-Jahre-Party mit DJ Wenke Weber von Antenne Thüringen. „Auch wenn wir an dem Abend kein Programm zeigen, ist der Verein trotzdem im Saal dabei“, sagt der Präsident. Die großen abendlichen Festsitzungen stehen an den beiden kommenden Samstagen jeweils ab 20.11 Uhr an. Für den 15. Februar sind noch ein paar Karten zu haben, der 22. Februar ist inzwischen ausverkauft. Am 16. Februar präsentiert sich der KKV zur Nachmittagsveranstaltung um 14.30 Uhr im Kulturhaus, am 23. Februar ebenfalls um 14.30 Uhr mit dem Kinderfasching und rund einstündigem Programm für die Jüngsten.

Karten sind im Vorverkauf in der Kromsdorfer Pension „Lindenhof“ bei Familie Albrecht sowie im Internet auf der Website des Vereins erhältlich.

www.karneval-kromsdorf.de