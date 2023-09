Klassentreffen vom Abitur-Jahrgang 1961

Weimar. Ehemalige Friedrich-Schiller-Oberschüler halten seit Jahrzehnten an dieser Tradition fest. Auch 2024 wollen sie sich wiedersehen.

Vor dem jüngsten Klassentreffen sah es so aus, als könnte es das letzte werden. Danach allerdings sieht alles anders aus. Die Klasse 12 B2 vom Abschlussjahrgang 1961 der damaligen Friedrich-Schiller-Oberschule in Weimar wird sich auch im kommenden Jahr versammeln – irgendwann im September.

Von 1957 bis 1961 waren die damaligen Jugendlichen „ein vertrauensvolles Schülerkollektiv“, blickten sie beim Treffen im Café Belvedere auf ihre gemeinsame Zeit an der Oberschule zurück. Auch wenn es natürlich unterschiedliche Auffassungen zu politischen und sozialen Fragen gegeben habe. Alle wehrtüchtigen Jungen hätten sich danach für zwei Jahre freiwillig der Volksarmee angeschlossen. Das habe, so beurteilten es die nun betagten Herren bei ihrer Zusammenkunft, die eigene Persönlichkeitsentwicklung vorangebracht und die Selbstsicherheit gestärkt, ehe sie im Berufsleben unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Wobei die meisten Weimar und der Umgebung als Wohnort treu geblieben sind.

Zusammen gekommen sind die ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler danach immer wieder bei ihren Klassentreffen. Obwohl bereits alle über 80 Jahre alt sind, sehen sich die Männer und Frauen als „ewig Junggebliebene“, die daran festhalten wollen und schauen, wie sie sagen, gelassen in die weitere Zukunft, um möglicherweise im Club der 90-Jährigen gesund und mit viel Elan den nächsten Lebensabschnitt zumindest in Form der jährlichen Zusammenkünfte gemeinsam begehen zu können. Dabei vertrauen sie auch weiterhin in die einstige Mitschülerin Erika Orff, die als perfekte Organisatorin der Treffen großen Anteil daran hat, das alle, denen es nach so langer Zeit noch möglich ist, über die Jahrzehnte hinweg so gerne daran teilnehmen.