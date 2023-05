Klassik-Stiftung dankt Freundeskreis

Weimar. Die „Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek“ feiert in dieser Woche ihr 20-jähriges Bestehen

Ihr 20-jähriges Bestehen begeht in diesem Monat die „Gesellschaft Anna Amalia Bibliothek“. Der Freundeskreis hat 358 Mitglieder im In- und Ausland. Er unterstützt die Bibliothek in Projekten, bei Erwerbungen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen sowie in der Öffentlichkeitsarbeit.

Nur ein Jahr nach seiner Gründung meisterte er die Herausforderung, der Bibliothek nach dem Brand von 2004 mit einer Spendenkampagne von internationaler Reichweite und zahlreichen Benefizaktionen zur Seite zu stehen.

Modernste Sicherungsverfahrenmit Hilfe von Nanocellulose

Am 5. und 6. Mai feiert die Freundesgesellschaft mit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek und der gesamten Klassik-Stiftung das Jubiläum. Den Auftakt macht am Freitag um 18 Uhr im Bücherkubus eine weitere Auflage der Gesprächsreihe „Übersetzen!“: „Celan übersetzen“ mit Katharina Raabe und Klaus Reichert. Am nächsten Tag folgt ab 11 Uhr die Vorstellung von Arbeiten in den Brandfolgeprojekten, etwa zur Sicherung brandgeschädigter Musikalien mit Nanocellulose. Die Vulpius-Galerie bietet Einblicke in jüngere Erwerbungen und Publikationen. Führungen durch die Ausstellung „klassisch konsumieren. Bertuch und das Journal des Luxus und der Moden“ veranschaulichen, wie die Gesellschaft die Zugänglichkeit der Sammlungen unterstützt.

Das Projekt „Future Memory Herzogin Anna Amalia Bibliothek“ startet am Samstag um 15 Uhr mit einem Gespräch von Mitgliedern aus Kuratorium und Vorstand. Es ist zugleich Auftakt eines Projekts zur Geschichte und Zukunft der Bibliothek sowie zu „20 Jahren Brand“, zu dem Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, sich mit Interviews und Beiträgen zu beteiligen.