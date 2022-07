Klassische Noten in Kromsdorf

Am Schloss Kromsdorf ist auch beim klassischen Konzert am Sonntag Publikum sehr willkommen.

Kromsdorf. Angehende Absolventen der Weimarer Musikhochschule sind am 3. Juli am Kromsdorfer Schloss zu hören.

Von seiner musikalischen Seite zeigt sich am Sonntag, 3. Juli, einmal mehr der Verein „Bürgerschloss und Kulturbrauerei Kromsdorf“. Um 11 Uhr dürfen sich die Gäste im Schlosspark wieder auf ein Konzert aus der Weimarer Musikhochschule „Franz Liszt“ freuen. Dann gastieren dort die schon mehrfach preisgekrönte slowenische Gitarristin Karmen Stendler, die sich derzeit auf ihr Konzertexamen an der Liszt-Hochschule vorbereitet. Vor ihrem Kammermusik-Examen in Weimar steht ebenfalls die ungarische Flötistin, die auch in Kromsdorf zu hören sein wird. Dritter im Bunde ist dort der spanische Gitarrist David Antigüedad. In dem rund eineinhalbstündigen Programm sind unter anderem Werke von Albéniz, Rossini, Schubert, Brouwer und Bartók zu hören.