Klavier und Orchester im Einklang in der Weimarhalle

Weimar. 10. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar am 18. und 19. Juni.

In den letzten beiden Sinfoniekonzerten der Spielzeit am Sonntag, 18. und Montag, 19. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr in der Weimarhalle freut sich die Staatskapelle Weimar auf das holländische Klavierduo Lucas und Arthur Jussen. Die beiden Brüder und Piano-Superstars interpretieren das vierhändige Klavierkonzert „Anka kuşu“ des türkischen Artist in Residence Fazıl Say. Benannt nach dem sagenhaften Phönix, thematisiert das Werk die Wahrheit über das Leben, Selbstreflexion und Selbstfindung – und den Neubeginn nach schwierigen Zeiten.

Eröffnet wird das Konzert zuvor mit Igor Strawinskys Sinfonie in drei Sätzen, die während des Zweiten Weltkriegs entstand und in ihrer großen Dynamik spürbar die Anspannung des Krieges widerspiegelt. Am Ende wird aber auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft hörbar, heißt es aus dem DNT.

Als Hauptwerk des Abends erklingt nach der Pause Nikolai Rimsky-Korsakows sinfonische Suite „Scheherazade“, die die Faszination der Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ in Musik bannt. Die Klangwelt des Orients beflügelt dabei die Fantasie der Zuhörer und entführt sie in fremde Sphären.

Die Staatskapelle Weimar wird an beiden Abenden von Otto Tausk dirigiert.