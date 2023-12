Die niederländische Cellistin Harriet Krijgh ist beim Sinfoniekonzert in der Weimarhalle zu hören (Archivbild).

Klavierklassiker und ein Kampf gegen Windmühlen: Das ist los in Weimar

Weimar Kostenlosen Kulturgenuss gibt es wieder im Saal am Palais. In der Weimarhalle ist eine begabte Niederländerin zu hören.

Tastentalent spielt im Saal am Palais

Klavierschüler Deren Wang spielt am Sonntag, 17. Dezember, 19.30 Uhr, ein eintrittsfreies Konzert im Saal am Palais. Der Student aus der Klasse von Christian Wilm Müller interpretiert Beethovens „Waldstein-Sonate“ und die „Wanderer-Fantasie“ von Franz Schubert. Auch Klavierstücke von Chopin und Skrjabin werden zu hören sein.

Philharmonische Weihnacht in Erfurt und Weimar

Der Philharmonische Chor Weimar erhält erneut Bundesfördermittel, die 2024 ein interkulturelles Chorprojekt ermöglichen sollen. Demnächst ist das Ensemble am 17. Dezember, 17 Uhr, mit dem Erfurter Steigerwald-Chor im Atrium der Stadtwerke Erfurt sowie am 29. Dezember um 18 Uhr mit dem „Weihnachtsoratorium“ in der Herz-Jesu-Kirche Weimar zu hören.

Sinfoniekonzert an zwei Abenden

Klassiker erklingen beim Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar in der Weimarhalle. Am 17. und 18. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, dirigiert Christof Prick unter anderem Beethovens „8. Sinfonie in F-Dur“ und Strauss „Don Quixote“ mit der niederländischen Cellistin Harriet Krijgh. Für beide Abende gibt es noch Karten.