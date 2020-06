Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiderstübchen im Familienzentrum wieder geöffnet

Erstmals seit Mitte März hat am gestrigen Mittwoch das Kleiderstübchen im SOS-Familienzentrum an der Lincolnstraße in Weimar wieder geöffnet. Vorerst steht es Besuchern und Kunden nach einer Terminvereinbarung zur Verfügung.

Brigitte-Barbara (76) betreut das Kleiderstübchen (mit einer weiteren Ehrenamtlerin) bereits seit acht Jahren. Hier gibt es gut erhaltene Kinderkleidung und Schuhe – zumeist vom Kleinstkind bis zum Grundschulalter – zu Preisen von 50 Cent bis maximal fünf Euro.