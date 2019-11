Im Zeichen des Akkordeonklanges steht am Donnerstag der Hutzenabend in Münchenroda.

Kleinschwabhäuser Dienstreise mit Akkordeon

Der Ausflug ins benachbarte Münchenroda hat für die Akkordeonfreunde aus Kleinschwabhausen längst Tradition. In Ermangelung eines eigenen Saales im Dorf machen sie sich auch in diesem Jahr wieder auf den Weg, um im Gemeindesaal des Jenaer Ortsteils mit einem Hutzenabend ihre Weihnachtssaison zu eröffnen. Am Donnerstag, 28. November, ist das Programm mit viel volkstümlicher Musik, mit Liedern und Geschichten in thüringischer und erzgebirgischer Mundart, mit klöppelnden Frauen und stilechter Bühnendekoration mit Schwibbogen, Engel und Bergmann in Münchenroda zu erleben. In der musikalischen Pause können die Besucher ihre Bastelfertigkeiten ausprobieren. Mitmachen ist überdies beim Singen erwünscht. Einmal mehr feiert auch die Magdalaer Band „Stielbruch“ einen Gastauftritt. Der Hutzenabend beginnt um 19 Uhr.