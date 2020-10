In den 437 Metern Höhe, in denen Klettbachs Bockwindmühle als Deutschlands höchste ihrer Art thront, herrschte am Freitagvormittag zwar Flaute. Die Sprösslinge des örtlichen Kindergartens, die zur Feier des Tages den Berg hinauf gestiefelt waren, leisteten aber nach Kräften Anschubhilfe. Die historische Mühle dreht sich wieder.

Vor einem Jahr war den Klettbachern weit weniger nach feiern zumute. Eigentlich hatte der hiesige Mühlenverein den Mühlenbauer Martin Wernicke aus dem sächsischen Kyna bei Wiedemar gebeten, den Aufwand abzuschätzen, mit dem das mechanische Innenleben des Denkmals samt Mahlwerk wieder zur Gänze in Gang gebracht werden könnte. Bevor er sich zu dieser Art Kür äußern konnte, musste er den Klettbachern jedoch die Notwendigkeit eines grundlegenden Pflichtprogrammes eröffnen. Wernicke stellte Probleme an der Bausubstanz und mithin an der gesamten Statik der Mühle fest, die bis dahin keiner in dem Ausmaß auf der Rechnung hatte.

Nach ihrer Sanierung ist Klettbachs Bockwindmühle nun wieder standsicher. Foto: Jens Lehnert

Um diese, die sich inzwischen auf etwa 33.000 Euro summiert, begleichen zu können, bemühten sich die Klettbacher erfolgreich um Förderung aus dem europäischen Leader-Programm. 50 Prozent der Kosten wurden darüber getragen. Die andere Hälfte brachte die Gemeinde selbst auf.

Im September konnte sich Martin Wernicke nun ans Sanieren machen. Die Arbeiten konzentrierten sich insbesondere auf zwei Bereiche der Mühle. Oben mussten der verformte hölzerne Lagerbalken sowie der gebrochene Lagerstein ersetzt werden, auf denen drinnen jene Welle ruht, an der sich draußen die Flügel befinden. Der Unterbau der Mühle, der sogenannte Bock, drohte überdies, durch das über die Jahre auf ihm lastende Gewicht auseinandergedrückt und damit instabil zu werden. Mit Hilfe von Verschraubungen und Ankern wurde er wieder zusammengezogen.

Das Mahlwerk zum Laufen zu bringen, bleibt freilich weiterhin Ziel des Mühlenvereins, betonte dessen Vorsitzender Achim Stachelhaus. Noch dringender sei es indes, sofern wieder Geld vorhanden ist, in der Mühle das sogenannte Kammrad und dessen Bremse instand zu setzen. Das Rad, das fest auf der Flügelwelle sitzt, gibt die Drehbewegung an ein Stockgetriebe weiter, das wiederum den Mahlstein antreibt. Das Klettbacher Kammrad sei seitlich etwas verbogen und drehe sich mit einer Unwucht. „Das kann man aber richten“, so Stachelhaus.