In der Kletterhalle hat Montag die erste von zwei Ferienfreizeiten im Klettern begonnen.

Weimar. Zwei ausgebuchte Durchgänge in der Kletterhalle des DAV Weimar.

Klettertage mit dem Ferienpass in Weimar

In der Kletterhalle der Sektion Weimar des Deutschen Alpenvereins beenden mehr als 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in dieser Woche ihre Sommerferien mit einer Kletterfreizeit. Für die meisten ist die zweitägige Ferienpass-Freizeit die erste Begegnung mit diesem Sport. Der erste Tag verging wie im Fluge – auch weil die Trainer Lisa und Jonas das Programm immer wieder mit Spielen und dem Wechsel von der Halle in den Außenbereich und zurück auflockerten.