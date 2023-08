Klezmer bei den Tiefurter Montagsmusiken

Tiefurt. Die Istanbul Klezmer Kapelye waren zu den Tiefurter Montagsmusiken in der Scheune der Remise zu Gast.

Die Istanbul Klezmer Kapelye traten zu den Tiefurter Montagsmusiken in der Scheune der Remise auf. Beim Konzert des Yiddish Summer erklangen Klezmer-Interpretationen mit Akkordeon, Bass und Schlagzeug, Blechblasinstrumenten und Violine. Das internationale Ensemble lebt zusammen am Bosporus. Am Montag, 14. August, findet das nächste Konzert der Montagsmusiken, „Die Vier Evangcellisten“, in oder an der St. Christophoruskirche in Tiefurt statt. Außerdem soll es bereits an diesen Mittwoch, 9. August, ab 20 Uhr eine weitere Jam-Session im Rahmen des Yiddish Summer vor dem ACC Café in Weimar geben. Das Motto der Veranstaltung ist „gemeinsames und entspanntes Musizieren in guter Gesellschaft“.