Klima-Aktivisten mit Weihnachtsbotschaft aus Weimar

Weihnachtsbotschaft von Klima-Aktivisten am Hauptweg über den Stern im Park an der Ilm in Weimar. Im Hintergrund: die Sternbrücke.

Weimar Unbekannte Gruppe platziert Mahnung in Goethes Park an der Ilm

Weimar. Klima-Aktivisten haben in der Nacht zu Heiligabend eine besondere Weihnachtsbotschaft in Weimar hinterlassen. "Klimakatastrophe kennt keine Feiertage" steht auf einem Transparent, das sie in der Nacht im Park an der Ilm anbrachten. Ausgangs des zentralen Weges über den Stern mussten sie in gut zehn Meter Höhe klettern, um das Transparent anzubringen.

Die Aktion ähnelt jener vor einigen Wochen in der Weimarer Innenstadt: Damals waren junge Leute mit Hilfe von Bergsteiger-Utensilien in Baumkronen an der Schillerstraße geklettert und hatten dort Transparente entrollt. Inhaltlich ging es dabei allerdings um den Schutz des Dannenröder Forsts in Hessen. Die Beteiligten hatten auch kein Problem damit, bei ihrem Protest erkannt zu werden. Sie wurden von Fridays for Future Weimar unterstützt.

Diesmal erfolgte die Aktion noch in der Dunkelheit. Wer sie initiiert hat, ist nicht erkennbar. mb