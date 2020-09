Klima-Demo ab Bauhaus-Museum

Vor dem Bauhaus-Museum kommt Fridays For Future Weimar am 4. September zum Demonstrationszug gegen Fällungen im Dannenröder Forst zusammen.

Weimar. Fridays For Future Weimar zieht am 4. September aus Protest gegen Rodungen im Danneröder Forst in Hessen durch die Innenstadt

Vom Stéphane-Hessel-Platz aus startet Fridays For Future Weimar am Freitag die Demo für den Erhalt des Dannenröder Forstes in Hessen und gegen den Bau der A 49 (unsere Zeitung berichtete). Unter dem Motto „Danni bleibt!“ führt der Zug über den Goethe- und Theaterplatz in die Schillerstraße sowie über Wielandplatz, Steubenstraße und Sophienstiftsplatz zurück zum Bauhaus-Museum.