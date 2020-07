Klima-Demo mit Hornklängen

Mit dem Klimaausstiegsgesetz, das der Bundestag in der vergangenen Woche beschloss, setzte sich Weimars Fridays-for-Future-Bewegung am Freitag vor dem Theater auseinander. Das Jahr 2038 sei als Ausstiegsmarke viel zu spät ausgewählt, so die Kritik der FFF-Aktivisten. Für ihre Kundgebung hatten sie sich diesmal musikalische Verstärkung geholt: von Horn-Studenten der Liszt-Hochschule. Während der Sommerferien plant „Fridays for Future“ in Weimar keine größeren Demonstrationen. Kleinere insbesondere künstlerische Aktionen werde es aber dennoch geben. Das nächste Mal größer in Erscheinung werde man am 4. September treten.