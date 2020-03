Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klima-Forderungen und Kuchen

Es war der 1. März 2019, als sich rund 150 junge Leute am Wittumspalais versammelten, um die Bewegung „Fridays for future“ in Weimar ankommen zu lassen. Knapp 200 waren es nun am Freitag, die auf dem Theaterplatz und beim Marsch durch die Altstadt ihre Forderungen erneuerten – und hernach Geburtstagskuchen aßen.

Es seien gemischte Gefühle, die sie zum Jubiläum empfinden, betonten die Klimaaktivisten. Einerseits freuten sie sich, dass so viele bei der Stange blieben. Andererseits sei bisher nicht viel von dem umgesetzt worden, was ihren Vorstellungen von wirksamem Klimaschutz entspreche. Darauf, dass Weimar in dieser Woche einen kommunalen Klima-Kompromiss erzielte, gingen die Redner nicht ein. Mit ihrer Forderung, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen, liegen sie derweil zwischen dem, was der Stadtrat beschloss (2050) und der Maximalforderung der Grünen (2030).

Letztere lieferten auch den Beweis dafür, dass die Bewegung ihre Skepsis gegenüber politischen Parteien abgelegt zu haben scheint. Mit Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt war es immerhin die Landessprecherin der Grünen, die am Dichterdenkmal von etlichen aus der Runde zur Kundgebung begrüßt wurde.

Am 14-Tage-Rhythmus will „Fridays for Future“ in Weimar übrigens festhalten. Allerdings erwäge man, bei der Uhrzeit flexibler zu sein.