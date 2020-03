Weimar. In Weimar wie in ganz Deutschland setzten Musikerinnen und Musiker in der Corona-Krise ein klingendes Zeichen der Solidarität.

Klingendes Zeichen der Solidarität in Weimar

Punkt 18 Uhr wurde am Sonntag auch an der Meyerstraße wie an weiteren Orten in Weimar von Balkonen und aus Fenstern vokal wie instrumental Beethovens „Ode an die Freude“ angestimmt. Unter den Mitwirkenden fanden sich auch viele Musiker der Staatskapelle Weimar. Sie schlossen sich damit einer bundesweiten Aktion an, um ein gemeinsames Zeichen der Solidarität zu setzen für alle von der Corona-Krise ganz besonders betroffenen Mitmenschen, insbesondere für die Erkrankten, die in Quarantäne Ausharrenden, Ärzte, Krankenschwestern und ehrenamtliche Helfer. Sie folgten damit dem italienischen Vorbild des Flashmob „sonoro“ in Italien.

"Musiker*innen für Deutschland" in Weimar Musiker*innen für Deutschland in Weimar

Klingende Solidarität Klingende Solidarität Meyerstraße 10/12 und Nachbarn: Musiker für Deutschland stimmen die "Ode an die Freude" an Foto: Christiane Weber

Klingende Solidarität Musikerinnen für Deutschland ließen Sonntag, 18 Uhr, in Weimars Paul-Schneider-Straße die "Ode an die Freude" erklingen. Foto: Michael Baar

Klingende Solidarität Musikerinnen für Deutschland ließen Sonntag, 18 Uhr, in Weimars Paul-Schneider-Straße "Freude schöner Götterfunken" erklingen. Foto: Michael Baar

