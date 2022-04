Klinik-Besuche in Weimar eingeschränkt möglich

Weimar. Einschränkung: Eine getestete Person pro Tag und Patient mit FFP-2-Maske

Das Besuchsverbot am Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar ist ab Mittwoch, 27. April, aufgehoben. Von diesem Tag an ist eine Person pro Patient und Tag in der Zeit zwischen 15 bis 19 Uhr für eine Stunde Besuch zugelassen, teilte das Klinikum mit.

Wegen der hohen lokalen Inzidenz in Weimar, im Weimarer Land und in angrenzenden Kreisen gelten jedoch weitere Regeln. Sie dienen dem Schutz der Patienten, ihrer Angehörigen und des Personals. So ist ein höchstens 24 Stunden alter negativer Sars-CoV2-Antigentest, unabhängig vom persönlichen Impfstatus, Voraussetzung zum Besuch. Testungen aus öffentlichen Testzentren würden anerkannt und beschleunigten das Einlassverfahren. Im gesamten Klinikum besteht für Besucher FFP-2-Maskenpflicht.