Klinik-Team siegt erstmals beim Stadtradeln

10.632 Kilometer – diese Strecke schafften die 52 Teilnehmer des Sophien- und Hufeland-Klinikums beim Stadtradeln. siegten sie in der Kategorie „radelaktivstes Team“ – vor den „Ro70-Radlern“ (6712 km) und dem „Offenen Team Weimar“ (6225 km).

„Wir haben uns zum vierten Mal beteiligt und konnten sogar noch weitere Mitstreiter gewinnen. Dass wir am Ende zum ersten Mal mit dem ersten Platz belohnt wurden, ist ein großartiges Gefühl für uns als Team“, freut sich Sportwissenschaftlerin Diana Hartmann, Koordinatorin der Betrieblichen Gesundheitsmanagement am Klinikum, die mit Karsten Pfuhl (Mitarbeitervertretung) die Teilnahme organisiert hat. Einzelne aus dem Team kamen sogar per Rennrad aus Jena zur Arbeit.

Das einzige Ortsteilteam aus Oberweimar-Ehringsdorf belegte den 5. Platz. Team-Chef Bernhard Schreiber: „Die wichtigst Motivation, miteinander zu radeln, war, die Gemeinschaft im Ortsteil zu stärken und dem Fahrradfahren mehr politische Aufmerksamkeit zu verschaffen.“

Im Thüringer Städteranking liegt Weimar derzeit mit 117.375 Kilometern auf Platz 5.