Knapp 6000 Euro für Klinik in Tansania

Mit einem vorläufigen Ergebnis von 5780 Euro, der stets noch um Spenden ergänzt wird, war der diesjährige Adventsbasar der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Weimar wieder ein voller Erfolg. Seit Sommer hatte der Bastelkreis dafür gestrickt, gefilzt, gebastelt oder auch eingekocht, zuletzt entstanden unter den geschickten Händen der Frauen Gestecke und geschmückte Kränze und nicht zuletzt 26 Bleche Kuchen.

Dem Bastelkreis gehen die neuen Ideen nicht aus

Auf der Suche nach neuen Ideen waren die Frauen erneut fündig geworden und äußerst erfolgreich: Großer Beliebtheit erfreuten sich kleine, liebevoll gefaltete Schirmchen und passende Umkartons mit den Aufschriften „Unter Gottes Schutz und Schirm!“ und „Du bist mein Schutz und Schirm!“ Neu waren zudem Engel und Sterne aus Glas im Tiffany-Stil, schnell ausverkaufte Zapfenengelchen oder kleine Dosen mit vier Fächern für Tee, der an den Adventssonntagen zu einer entspannten Atmosphäre beitragen soll. Letztlich herrschte an allen Tischen reger Andrang auf der Suche nach kleinen Präsenten oder Dekorationsartikeln für die Advents- und Weihnachtszeit.

In einem hübsch verzierten Döschen verbirgt sich ein Fächer mit Platz für einen Tee an jedem Adventssonntag. Und alles – bis auf die Teebeutel – ist natürlich 100 Prozent Handarbeit. Foto: Susanne Seide

Elisabeth-Schwester kommt aus Tansania

Nach der Unterstützung für Christen in Aleppo im Vorjahr geht der Erlös, der dieses Mal im Elisabethsaal im Otto-Neururer-Saal erzielt worden ist, an ein Projekt von Elisabeth-Schwestern in Maganzo (Tansania). Sie betreiben dort seit 2014 ein Krankenhaus, dessen Räumlichkeiten erweitert werden sollen. Geplant ist neben dem bestehenden kleinen Kreißsaal ein Anbau mit Platz für Wärmebettchen, Inkubator sowie einem ruhigen Rückzugsort für die Mütter und ihre Babys. Das Projekt stellte Elisabeth-Schwester Aurelia den Basar-Besuchern vor. Am 8. Dezember erwartet die Gemeinde überdies direkt aus Tansania Schwester Chiara zur heiligen Messe sowie zu einem Gespräch über die Elisabeth-Schwestern in dem Krankenhaus.