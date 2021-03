Kneipp-Verein bereit für die Saison

In der Kneippanlage am Goethebrunnen wird am 31. März angewassert. Zuvor haben Vereinsmitglieder Becken, Bänke und Bäume für die Saison vorbereitet.

Bad Berka. Der Bad Berkaer Verein leistete vor dem Anwassern viel ehrenamtliche Unterstützung für die Kurstadt

Im Zusammenhang mit dem Frühjahrsputz in Bad Berka und pünktlich vor dem Anwassern haben 20 Mitglieder des Kneipp-Vereins etliches in Angriff genommen. So erhielten acht Vereinsbänke für die Anlage am Goethebrunnen sowie die sechseckige Bank der Kneippianer einen frischen Anstrich. Sie kommt auf den Lindenplatz. Ferner wurde an der Anlage das Kräuterhochbeet aufgefrischt.

Auch die Kneippbecken am Carl-Alexander-Platz und am Gottesbrünnlein sind oder werden für die Eröffnung der Kneippsaison gesäubert, teilte der Vereinsvorsitzende Norbert Naperkowski mit. Ferner hat der Verein unter anderem die historischen Bäume und das Umfeld am Erlenweg von Wildwuchs befreit, frisch gemulcht und weitere Info-Tafeln aufgestellt.

Anwassern: Mittwoch, 31. März, 10 Uhr; Anlage am Goethebrunnen, Bad Berka