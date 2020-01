Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knutfeuer brennt am Samstag in Großobringen

Das traditionelle Weihnachtsbaumfeuer in Großobringen wird am Samstag, 11. Januar, ab 16 Uhr am Sportplatz des Dorfes brennen. Wie der Kirmesverein informierte, bekommt jeder, der einen Baum zum Knutfest mitbringt, einen Glühwein oder Kinderpunsch spendiert. Für das leibliche Wohl wird darüber hinaus mit Bier, alkoholfreien Getränken sowie Gebratenem vom Rost gesorgt sein. Der Verein bietet zudem für alle, die zum Feuer nicht anwesend sein können oder denen der Transport des Baumes zu mühselig erscheint, am Vormittag eine Sammel-Tour an. Diese startet am Samstagmorgen um 9 Uhr und führt entlang von acht Sammelplätzen. Das sind der Tanzplan, die Kirche, die Flächen neben den Parkplätzen Am Anger/Sachsenhausener Straße sowie Neue Straße/Weimarische Straße, der Schaukasten in der Baumgartenstraße, der Wendehammer der Ahornstraße, die Bäckertränke im Oberdorf sowie der Parkplatz am Sportplatz in der Kleinobringer Straße.

Samstag, 11. Januar, 16 Uhr, Sportplatz Großobringen