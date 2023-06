„König David“ in Weimars Herderkirche

Weimar. Die evangelische Singschule Weimar präsentiert an diesem Samstag in der Herderkirche ihre jährliche Musical-Produktion: „König David“.

Zu einem Konzertwochenende am 1. und 2. Juli hat die „Musik an der Herderkirche“ in Kirche und Herderhof eingeladen. Die jährliche Musicalproduktion der evangelischen Singschule Weimar startet am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr in der Herderkirche. Auf dem Programm steht „König David“.

Das knapp einstündige Singspiel von Thomas Riegler erzählt die alttestamentarische Geschichte. Der Kampf mit dem Riesen Goliath steht natürlich im Mittelpunkt. Musikalisch bietet es bunte Vielfalt von klassischen Balladen über Latin bis hin zu Charleston und Swing. Begleitet von einer Band singen und spielen die älteren Chöre der Singschule unter Leitung von Johannes Kleinjung. Unterstützt werden sie von erwachsenen Schauspielern und dem Bariton Uwe Schenker-Primus als Goliath. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Bachchor und Stadtkirchenorchester verabschieden sich dann am Sonntag, 2. Juli, um 18 Uhr mit einem Serenadenkonzert in die Sommerpause. Auf dem Programm im Innenhof des Herderzentrums stehen Abend- und Nachtgesänge für Chor a cappella von Rheinberger, Mendelssohn und Brahms sowie Orchesterwerke von Bach, Zelenka und Grieg. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Kirche statt. Die Leitung haben Johannes Kleinjung und Erik Sieglerschmidt. Karten zu 8 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.