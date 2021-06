„Kokon“ läuft als Stream im Weimarer Mon Ami

Weimar. Das Kino zeigt seinen Film des Monats vom 5. Juni bis zum 5. Juli auf seiner Website.

Der preisgekrönte Film „Kokon“ läuft von Samstag, 5. Juni, an für einen Monat im Online-Programm des Kinos Mon Ami. In ihrem zweiten Film erzählt Regisseurin und Drehbuchautorin Leonie Krippendorff in sinnlichen Bildern eine authentische Berliner Geschichte über aufkeimende Gefühle, sexuelles Erwachen und die erste große Liebe. Außerdem ist an zwei Tagen im Rahmen des Projekts Jüdische Geschichte(n) der deutsch-israelische Dokumentarfilm „Schnee von gestern“ zu sehen. Der Film von Yael Reuveny zeigt, wie Familiengeschichten vererbt werden können.

Das Wolfgang-Borchert-Kurzfilmprogramm am 4. Juni wird aus technischen Gründen verschoben. Neuer Termin ist der 22. Oktober mit anschließendem Gespräch.

www.kinomonami.de