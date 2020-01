Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kolleg 50plus zu Emil Nolde

Im Herbst 2018 konnte das Angermuseum Erfurt ein Gemälde von Emil Nolde wiedererwerben, das dem Museum 1937 in der Aktion „Entartete Kunst“ verloren gegangen war. Im Sommer 2019 präsentierte die Nationalgalerie in Berlin in einer Ausstellung eben diesen Emil Nolde als willfährigen Parteigänger der Nationalsozialisten. Was ist er denn nun, dieser Emil Nolde: von den Nazis verfemter, avantgardistischer Expressionist oder Nationalsozialist und Antisemit? Diese Frage nimmt das Kolleg 50plus der Bauhaus-Universität in einer Vortragsveranstaltung am heutigen Mittwoch, 15 Uhr, in der Coudrystraße 11 C (Raum 001) auf. Der Vortrag gewährt Einblicke in eine ambivalente deutsche Künstlerbiografie und skizziert die wichtigsten Fragen der aktuellen Debatte. Referent| ist Kai-Uwe Schierz, Direktor Kunstmuseen Erfurt.