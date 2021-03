Kommentar Weimar: Generationenfrage im Denkmal

„Die Mensa ist vor allem ein Begegnungsraum, und man kann in ihr auch essen.“ Uni-Präsident Winfried Speitkamp hatte den Satz gezielt so gewählt. Jens Winkler, der beim Studierendenwerk die Mensen verantwortet, ist dabei sicher zusammengezuckt. Jedenfalls berichtete er interessierten Gästen später wortreich, was für das neue Mensa-Konzept so alles bedacht wird.

Für jedes Gericht soll beispielsweise dessen CO 2 -Fußabdruck ausgewiesen werden. Er besagt, wie viel Kohlendioxid bei seiner Herstellung in die Atmosphäre abgegeben wird. Bereits jetzt stehe fest, dass damit Hirschbraten nicht mehr auf dem Speiseplan stehen wird. Fleischlose Gerichte sollen überwiegen und das Hühnerfrikassee von glücklichen Hühnern stammen.

Die aktuelle Studentengeneration verlangt das, ist Winkler sicher. Nach „auch essen“ hörte sich das nicht an. Die Aussagen zur Rückkehr des „Lampenladens“ an die Decke und zum Erhalt des originalen Fußbodens unter der schützenden Abdeckung galten derweil eher früheren Generationen.

Redaktionsleiter Michael Baar Foto: Candy Welz

Beide Altersgruppen dürfte aber interessieren, ob der Chef des Studentenwerkes Recht behält. Der sagte schon vor Monaten zum Uni-Präsidenten: „Bis die Mensa fertig ist, reden wir nicht mehr über Corona.“ Sein Wort . . .