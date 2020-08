Komödie um geheimen Auftrag

Eckermann – sein Name ist zum geflügelten Wort für eine geflissentliche Diener-Existenz geworden. Dabei wollte er nur für zwei Tage nach Weimar, beim großen Mann einen Händedruck holen, doch dann blieb er für den Rest seines Lebens, um dort für einen Hungerlohn zu arbeiten. Eines Tages aber bekommt er von Goethe einen gewichtigen und höchst geheimen Auftrag ... „Goethes geheimer Auftrag“ von Walter Hesse ist am Dienstag, 18. August, um 21 Uhr im Theater im Gewölbe im Cranachhaus am Markt in Weimar zu erleben. Es spielen Regine Heintze und Detlef Heintze. Während der Pandemie sind derzeit im Theater im Gewölbe nur etwa ein Drittel der Platzkapazität verfügbar, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.

Kartenreservierung: per Mail: kontakt@theater-im-gewoelbe.de oder Telefon: (03643) 777 377.