Konstruktive Runde zur Nordkreis-Abwicklung in Berlstedt

Als „sehr sachlich und konstruktiv“ beurteilte Thomas Heß, Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, die Beratung am Mittwochnachmittag zur finanziellen Abwicklung der aufgelösten Verwaltungsgemeinschaft (VG) Nordkreis Weimar. Axel Schneider, als ehemaliger VG-Vorsitzender und jetzt niedergelassener Anwalt mit diesem Vorgang beauftragt, erläuterte den Vertretern aller beteiligten Kommunen den erarbeiteten Vertragsentwurf (unsere Zeitung berichtete).

In der Runde saßen neben Heß und der Kämmerin seiner Verwaltung, Carolin Bock, auch Ronny Funk (Hauptamtsleiter der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße), Joachim Pommeranz, Kerstin Surborg (Bürgermeister und Beigeordnete von Ballstedt), Jens Enderlein (Bürgermeister von Ettersburg) sowie Clemens Rösler (Beigeordneter von Neumark). „Niemand hinterfragte die Notwendigkeit einer Einigung“, so Heß, „aber ein paar Details wurden noch gewünscht.“

Seine Verwaltung werde, so der Landgemeinde-Bürgermeister weiter, einen Dokumentensatz zusammenstellen, der unter anderem Konto- und Grundbuchauszüge, ein Gutachten zur Wertermittlung des Gebäudes am Markt 2 in Buttelstedt sowie eine Auflistung der versorgungsberechtigten ehemaligen kommunalen Wahlbeamten im Nordkreis durch den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen enthält. Dann müssen der Stadtrat Am Ettersberg sowie die vier beteiligten Gemeinderäte dem Vertrag zustimmen.