Konzert für das „Gedächtnis Buchenwald“ beim Kunstfest Weimar

Weimar. Das Gustav-Mahler-Jugendorchester aus Wien belebt die Kunstfest-Tradition eines „Gedächtnis-Buchenwald-Konzertes“.

Erstmals seit der Ära Nike Wagner gastiert wieder ein international renommiertes Orchester beim Kunstfest Weimar. Damit einher geht die Wiederbelebung eines Festival-Tradition aus dieser Zeit: das „Gedächtnis-Buchenwald-Konzert“ zum Auftakt. Für beides steht in diesem Jahr das 1986 von Claudio Abbado in Wien begründete Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO), das am Donnerstag, 26. August, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter und Paul gastiert und am Freitag, 27. August, 19 Uhr, ein weiteres Konzert im Großen Haus des DNT gibt.

Das Orchester gilt als führende Institution auf dem Gebiet der musikalischen Nachwuchsförderung. Für das dem Gedächtnis Buchenwald gewidmete Konzert wurde ein eigenes Programm mit Werken von Erwin Schulhoff und Antonin Dvorak entwickelt, das dem besonderen Anlass Rechnung trägt, dargeboten von Kammermusik-Ensembles des GMJO.

Es reden Volkhard Knigge, ehemaliger Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Eva Pusztai spricht ein Grußwort. Das Sinfoniekonzert am Tag darauf wird Werke von Wagner und Beethoven erklingen lassen. Solist ist Kunstfest-Botschafter Matthias Goerne, der in Weimar geborene Bariton-Weltstar, es dirigiert Martin Honeck.