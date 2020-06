Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert für Harfe und Saxophon

Zu einem Leuchtturm-Konzert laden die Tiefurter Montagsmusiken am Montag, 15. Juni, auf den Kirchhof der Christophoruskirche ein. Durch eine glückliche Fügung konnte das „Jerusalem Duo“ mit Hila Ofek (Harfe) und André Tsirlin (Saxophon) für ein Konzert in Tiefurt gewonnen werden. Das Jerusalem Duo versteht sich als eine neue Stimme in der Welt der klassischen Kammermusik. Im Zusammentreffen eines der ältesten und eines der jüngsten Instrumente der Musikgeschichte eröffnet sich ein bislang selten gehörtes Klangerlebnis, denn in der von den beiden Musikern dargebotenen Kombination erklingen Harfe und Saxophon. Von kenntnisreicher und unterhaltsamer Moderation begleitet, nehmen Hila Ofek und André Tsirlin das Publikum mit auf eine musikalische Reise, die ohne Berührungsängste Klassik, Klezmer, jiddische Lieder, Tango, Milonga und viele andere Genres der Weltmusik miteinander verbindet. Hila Ofek und Andre Tsirlin haben an der „Jerusalem Academy of Music & Dance“ studiert. Heute leben sie in Frankfurt am Main und konzertieren als Solisten und als Duo in ganz Europa, Israel und Russland. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Bei Regen entfällt die Veranstaltung, wird aber zum nächstmöglichen Termin nachgeholt.